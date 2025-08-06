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Моді вперше за сім років поїде до Китаю

06 серпня 2025, 19:29
Моді вперше за сім років поїде до Китаю
Фото: Укрінформ
Причина – загострення відносин зі США

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Моді відправиться на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочнеться 31 серпня. Цей візит стане його першою поїздкою в Китай з 2018 року.
 
Індія і Китай мають спільний кордон у 3800 км, більша частина якого нечітко демаркована, і в 1962 році між країнами відбулася коротка, але кровопролитна війна. Починаючи з 1990-х років, відносини між країнами покращилися після низки домовленостей, і зараз Китай є другим за величиною торговельним партнером Індії.
 
Інцидент у 2020 році, коли 20 солдатів Індії і чотири китайських військових загинули в сутичці під час прикордонного зіткнення, підштовхнув обидві армії до укріплення позицій і розгортання великої кількості сил і техніки. Кілька раундів військових і дипломатичних переговорів допомогли послабити напруженість між двома арміями, але Нью-Делі описує ситуацію на кордоні як нестабільну і небезпечну.
 
Дві країни не згодні з точним місцем розташування «лінії фактичного розмежування» і регулярно звинувачують одна одну в порушенні кордонів або прагненні розширити свою територію. Переговори Моді та Сі Цзіньпіна у кулуарах саміту БРІКС призвели до покращення відносин: напруга між країнами повільно спадає.
КитайІндіявійна в Україніросія окупанти

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