Могеріні: Партнерство з НАТО має ключове значення для Євросоюзу
На цьому в середу під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Бухаресті заявила Високий представник ЄС Федеріка Могерині, інформує сайт Європейської Ради.
"Хочу особливо наголосити, що я вдячна генеральному Секретарю НАТО за його присутність з нами сьогодні ввечері. Наше партнерство з НАТО є ключовим: воно зміцнилося протягом кількох останніх років. Той факт, що нам вдається зміцнювати європейську оборону та у той же час зміцнювати співпрацю між ЄС і НАТО дозволяє мені відчувати гордість, і я хотіла б подякувати йому (Єнсу Столтенбергу, - ред.) за особистий внесок у цю роботу", - наголосила Могеріні.
Вона зауважила, що НАТО і ООН, представники яких беруть участь у неформальній зустрічі керівників європейських оборонних відомств, залишаються головними партнерами ЄС у забезпеченні миру та безпеки.
За словами Високого представника ЄС, у четвер зранку міністри ЄС розпочнуть обговорення європейських оборонних проектів, зокрема, так званої Постійної структурованої співпраці (PESCO), програм фінансування оборонних досліджень, впровадження інноваційних технологій, а також проведення поточних операцій ЄС у сфері безпеки.
Нагадаємо, що в Європейському Союзі вивчають додаткові конкретні заходи для підтримки регіонів України, які найбільше постраждали через російські обмеження транспортних перевезень в Азовському морі.
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