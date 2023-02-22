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МОК не планує знімати санкції з російських спортсменів

22 лютого 2023, 16:17
МОК не планує знімати санкції з російських спортсменів
Раніше введені санкції продовжили, проте про відсторонення спортсменів рішення ще немає, заявили в Міжнародному олімпійському комітеті

Накладені на спортсменів росії і білорусі у зв'язку зі збройною агресією проти України санкції залишаються чинними, заявили сьогодні в МОК.

Відповідна заява на сайті МОК.

"МОК наклав безпрецедентні санкції на російські та білоруські держави та уряди, які несуть одноосібну відповідальність за цю війну: не проводилися міжнародні спортивні заходи в Росії та Білорусі; відсутність прапорів, гімнів чи інших національних символів; і жодних урядових чи державних чиновників, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи. Ці санкції були запроваджені у лютому 2022 року, а потім були додатково посилені та підтверджені нещодавнім Олімпійським самітом 9 грудня 2022 року. Вони залишаються чинними", - йдеться в заяві.

В комітеті підтвердили солідарність із українськими спортсменами, які день у день стикаються з неймовірними труднощами.

"Нині, коли війна вирує вже понад рік, весь Олімпійський рух має намір допомагати українським спортсменам усіма можливими способами, адже ми всі хочемо бачити сильну команду Національного олімпійського комітету України на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році та Зимових Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році", - заявили в Міжнародному олімпійському комітеті.

Створеним Фондом солідарності для України скористалися вже близько 3 000 спортсменів, написали в релізі.

Зусилля МОК виражаються не лише у вигляді фінансової допомоги, а й матеріально-технічної підтримки та забезпечення того, щоб українські спортсмени могли продовжувати брати участь у змаганнях: серед іншого надається підтримка у поїздках, тренувальні приміщення, житло, обладнання та форма, написали в заяві.

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