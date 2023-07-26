МОК не запросив росію та білорусь на Олімпійські ігри-2024

Спортсмени держав-агресорок точно не виступатимуть на Іграх у Парижі під національними прапорами.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надіслав запрошення 203 країнам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі. Серед них не виявилося росії та білорусі.

Про це йдеться на офіційному сайті МОК.

Запрошення на участь надсилається рівно за рік до старту Олімпіади. Не отримали запрошення лише три країни: росія, білорусь (через війну проти України), а також Гватемала, яка відсторонена через втручання держави у роботу місцевого НОК.

Відсутність запрошення означає, що рф і білорусь не будуть представлені на Олімпіаді-2024 під своїми прапорами. Водночас, це ще не означає, що російські і білоруські спортсмени не будуть допущені до Ігор у нейтральному статусі.

У своїй заяві МОК зазначив, що рішення щодо участі атлетів із країн-агресорок в Олімпіаді "ухвалить у правильний час". Очікується, що це станеться на сесії МОК у жовтні 2023 року.

Додамо, що під час церемонії, що відбулася в Парижі, президент МОК Томас Бах символічно вручив запрошення на ОІ-2024 президентам і представникам НОК Греції, як батьківщини Олімпійських ігор, країні-господарці Олімпіади, а також команді біженців. Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.