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МОК офіційно відсторонив Олімпійський комітет росії

12 жовтня 2023, 17:43
МОК офіційно відсторонив Олімпійський комітет росії
Фото: З вільних джерел
Міжнародний олімпійський комітет застосував санкції до країни-терористки.

Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету росії, який раніше включив до свого складу регіональні організації окупованих територій України.

Відповідну заяву МОК опублікував на своїй офіційній сторінці у Twitter.

У МОК заявили, що дії Олімпійського комітету росії є порушенням Олімпійської хартії, оскільки це також порушує територіальну цілісність НОК України, визнану МОК.

"Виконком МОК вирішив дискваліфікувати ОКР до подальшого повідомлення. Рішення ОКР включити до свого складу регіональні комітети Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей порушує територіальну цілісність НОК України. Відсторонення передбачає, що ОКР більше не може функціонувати як Національний олімпійський комітет і отримувати фінансування від олімпійського руху", – заявив офіційний представник МОК Марк Адамс.

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не ухвалив остаточне рішення щодо того, чи будуть російські та білоруські спортсмени допущені до Олімпіади-2024 в Парижі.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив російських спортсменів до Паралімпіади-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

Олімпійські ігривійна в Україніросія окупантиМОК.

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