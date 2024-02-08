Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Молдова більш ніж на 80% приєдналась до санкцій ЄС проти росії

08 лютого 2024, 16:51
Молдова більш ніж на 80% приєдналась до санкцій ЄС проти росії
Фото: з відкритих джерел
Молдова збільшила частку санкцій.

Молдова більш як на 80% приєдналась до санкцій Євросоюзу проти росії, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

За словами міністра, Молдова збільшила частку санкцій, адже донедавна їх застосовували набагато менше.

"Була набагато менша частка, але останнім часом вона зросла. І ми продовжимо звернення, щоб приєднатися до наших європейських партнерів", – сказав Попшой.

Також він зазначив, що в найближчому майбутньому Молдова не відновить відносини з росією та чинною російською владою.

"З огляду на сьогоднішній досвід та жахи, що відбуваються в Україні, через варварську, вкрай цинічну війну, важко говорити про якесь значне покращення відносин у найближчому майбутньому. У цьому контексті, звісно, ми не можемо говорити про нормалізацію відносин", – сказав очільник молдовського МВС. 

Проте він зазначив, що Молдова хотіла б мати "добрі стосунки з усіма", але, як зазначив Попшой, коли "держава грубо порушує міжнародне право і здійснює жахи, подібних до яких не було на європейському континенті з часів Другої світової війни, з великим жалем доводиться констатувати, що якими б дипломатичними ми не були, як би не бажали добра нашим громадянам тут і там, хороших торгових відносин, на це, на жаль, доведеться почекати".

ЄСМолдовавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Політика
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 16:10
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Політика
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 23:31
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Політика
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 16:14
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера
Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера "підірве" вибори у США. Вони сподіваються на громадянську війну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 12:18
Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися
Технології
Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися "Байрактари"? – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 07:22
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється