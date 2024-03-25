Молдова допомагатиме Україні ловити ухилянтів у Придністровському регіоні – глава МВС

Значною мірою українські ухилянти використовують Придністровський регіон.

Прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою, щоб допомагати ловити ухильників, які намагаються втекти через Придністровський регіон.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, пише видання Ziarul de Garda.

"Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, - це чоловіки віком від 18 до 60 років", - заявив він.

Значною мірою українські ухилянти використовують Придністровський регіон, зазначив міністр.

"Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України", - заявив Ефрос.

Наразі у Кишиневі також діють деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.



"Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти і запобігти нелегальній міграції", - зазначив міністр.