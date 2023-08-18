Молдова допомагатиме з транзитом українського зерна – Санду

З початком війни в Україні Республіка Молдова відіграє важливу у транзиті українського зерна.

Президент Республіки Молдова Мая Санду заявила, що її країна допомагатиме з транзитом українського зерна та намагається знайти рішення, яке влаштує місцевих фермерів і допоможе Києву.

Про це пише Point.md. "Республіка Молдова пропонувала Україні допомогу у транзиті зерна з початку війни. Не лише зараз, коли бомбили порти. Це найскладніша тема. Ми намагаємось знайти рішення. Ми також ведемо переговори з Україною, Румунією та Європейською комісією, щоби побачити, як ми можемо узгодити інтереси фермерів Республіки Молдова, а також забезпечити транзит цього зерна з України. Ми зобов'язані допомогти Україні, яка сьогодні забезпечує наш світ", – заявила Санду в інтерв'ю RFI.

Нещодавно у Галаці відбулася зустріч із представниками Румунії, України, Молдови, США, ЄС, на якій намагалися знайти рішення щодо диверсифікації альтернативних маршрутів експорту зерна залізничним, автомобільним та морським транспортом.

"Ми зробимо все, щоб знайти рішення, максимально вигідне для обох сторін. Уряд продовжить обговорення в такому форматі. І, очевидно, одне з рішень полягає в тому, щоб зробити швидкі інвестиції в транспортну інфраструктуру, портову інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності на цей період, тому що ми хочемо збільшити наш експорт, ми хочемо розвивати свою інфраструктуру і ми можемо це зробити, зокрема, за рахунок ресурсів Євросоюзу", — сказала Санду.

За її словами, існує також проблема фермерів у Республіці Молдова, які ще до цих криз, викликаних війною, не мали достатньо можливостей для експорту.

Доводиться констатувати, що і залізнична, і портова інфраструктура в Республіці Молдова недостатньо розвинені. "Наразі, коли з України йдуть ці великі обсяги, ситуація ускладнилася", - зазначила Санду.

А щодо претензій молдовських аграріїв, які наполягають на забороні ввезення зерна з України та погрожують відновити акції протесту в центрі столиці, глава держави повторила, що "ми маємо допомогти Україні, це наш обов'язок".