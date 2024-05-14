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ПОЛІТИКА

Молдова кидає виклик москві пактом про безпеку з ЄС – FT

14 травня 2024, 11:38
Молдова кидає виклик москві пактом про безпеку з ЄС – FT
Фото: з вільних джерел
Сусід України приєднається до військових навчань блоку та отримання озброєння.

Молдова і ЄС мають намір поглибити свою оборонну співпрацю до безпрецедентного рівня, оскільки Кишинів ігнорує попередження москви про те, що тісніша західна інтеграція може призвести до того, що його спіткає доля України. Розташована між Україною і членом НАТО і ЄС Румунією, колишня радянська республіка відреагувала на повномасштабне вторгнення росії до свого сусіда різким поворотом у бік Заходу, ставши офіційним кандидатом на вступ до ЄС і прагнучи якнайшвидше переглянути свою судову, економічну і безпекову політику.

Про це пише Financial Times.

Згідно з пропозицією ЄС, з якою ознайомилася Financial Times, Молдова збільшить обмін розвідданими, проведе спільні військові навчання і буде включена до спільних закупівель озброєнь блоку — заходи, які стануть найглибшим формальним кроком для зв'язку її національної оборони із західними партнерами. Конституція країни проголошує "постійний нейтралітет" і виключає членство в НАТО.

Запропоноване "партнерство у сфері безпеки й оборони" з Брюсселем відбувається всупереч неодноразовим попередженням російських офіційних осіб про те, що Молдову може спіткати та ж доля, що й Україну, якщо вона приєднається до Заходу. Молдова, яка в жовтні минулого року вперше офіційно оголосила росію "загрозою безпеці", підписала двосторонню угоду про безпеку з Францією й отримує певне фінансування від ЄС для зміцнення своєї обороноздатності.

"Нове безпекове партнерство з Брюсселем буде спрямоване на консолідацію участі Молдови в оборонних місіях ЄС, включаючи "живі" військові навчання. Східноєвропейська країна також буде інтегрована в ініціативи, пов'язані з оборонною промисловістю, включаючи спільні закупівлі", — зазначає Financial Times.

Партнерство також буде спрямоване на посилення співпраці між молдовськими та європейськими відомствами з метою захисту від іноземних маніпуляцій, кібер- і терористичних загроз, йдеться в документі. Офіційні особи повідомили що, пропозиція буде обговорена дипломатами ЄС на цьому тижні й має бути офіційно підписана наступного тижня.

МолдоваЄвросоюзросія загроза

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