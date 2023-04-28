Молдова має "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд – прем'єр

У списку — публічні особи, чиновники й артисти, які виступають за війну в Україні.

У Молдові створили власний чорний список росіян, яким заборонили вʼїзд до країни. Туди потрапляють за підтримку війни в Україні.

Про це пише NewsMaker.

Премʼєр-міністр Дорін Речан зазначив, що у списку — публічні особи, чиновники й артисти, які виступають за війну.

"У нас довгий список, і кожну людину з нього ми надсилатимемо додому. російська федерація не може вказувати, що ми маємо або можемо робити. Республіка Молдова — вільна і суверенна країна. Кожен має знати своє місце", — зазначив Речан.

За його словами, у списку вже є російський президент путін, бізнесмен Ігор Чайка, артист Філіп Кіркоров. Премʼєр підкреслив, що список можуть зробити публічним.