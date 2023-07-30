Молдова може продовжити надзвичайний стан через війну в Україні

Завтра парламент Молдови збереться на останнє засідання весняно-літньої сесії, де розгляне ініціативу уряду про продовження надзвичайного стану на 2 місяця.

Про це повідомляє молдовський телеканал TV8.

Пропозицію винесли в контексті війни в Україні. В уряді пояснили необхідність продовження надзвичайного стану збереженням ризиків для національної безпеки країни.

"Молдова, як і раніше, піддається гібридній війні, просуванню неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічному насильству. Водночас війна в Україні може перешкодити постачанню в Республіку Молдова природного газу та електроенергії", – написано в урядовому документі.

Режим надзвичайного стану вперше в Молдові ввели 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну і тоді його неодноразово продовжували.