Молдова може продовжити надзвичайний стан через війну в Україні
Про це повідомляє молдовський телеканал TV8.
Пропозицію винесли в контексті війни в Україні. В уряді пояснили необхідність продовження надзвичайного стану збереженням ризиків для національної безпеки країни.
"Молдова, як і раніше, піддається гібридній війні, просуванню неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічному насильству. Водночас війна в Україні може перешкодити постачанню в Республіку Молдова природного газу та електроенергії", – написано в урядовому документі.
Режим надзвичайного стану вперше в Молдові ввели 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну і тоді його неодноразово продовжували.