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Молдова може стати наступною після України – Бербок

17 вересня 2024, 16:31
Молдова може стати наступною після України – Бербок
Фото: РБК-Україна
Міністерка закордонних справ Німеччини вважає, що громадяни Молдови занепокоєні тим, що можуть стати наступними в разі поразки України.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що наступною після України росіяни можуть атакувати Молдову.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Вона сказала, що все, що її країна робить для підтримки України, означає і сприяння стабілізації для Молдови. Сьогодні німецька міністерка перебуває в цій країні з візитом.
 
"Це очевидно, що найбільше занепокоєння людей тут: якщо Україна паде, наступною країною на черзі буде Молдова", – сказала Бербок. 
Анналена Бербоквійна в Україніросія окупанти

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