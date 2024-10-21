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Молдова на референдумі обрала вступ до ЄС: порахували 100% бюлетенів

21 жовтня 2024, 21:07
Молдова на референдумі обрала вступ до ЄС: порахували 100% бюлетенів
Фото: ria.ru
Тепер в основному законі Молдови з’являться норми про її європейську інтеграцію.
Центральна виборча комісія Молдови опублікувала попередні результати підрахунку 100% бюлетенів з референдуму щодо бажання країни вступити в Євросоюз. Тих, хто хоче в ЄС, виявилося на 13 596 більше.
 
Про це повідомляє "Європейська правда"
 
Деталі: Згідно з опублікованими даними, позитивну відповідь щодо внесення у конституцію положення про європейське майбутнє Молдови дали 50,46% виборців або 751 235 осіб, а негативну – 49,54%  або 737 639 осіб.
 
Таким чином розрив між кількістю бюлетенів прихильників євроінтеграції та тих, хто виступив проти, склав 13 596.
 
Тепер в основному законі Молдови з’являться норми про її європейську інтеграцію.
 
Водночас звертає увагу те, цей позитивний результат забезпечила діаспора. Натомість мешканці Молдови виступили проти зближення країни з ЄС.
 
Зокрема, після підрахунку даних з 85% дільниць, в основному розташованих у межах країни, підтримка відповіді "так" лише трохи перевищила 45%. Результат змістився на користь євроінтеграторів лише після того, як почали надходити дані із закордонних дільниць, де проживає проєвропейськи налаштоване населення.
 
Навіть у столиці Кишиневі проти європейського майбутнього виступили 44% виборців, тобто майже половина жителів. У найбільш проросійському регіоні Гагаузії негативних відповідей було 95%.
 
За кордоном 76,96% виборців або 181 254 громадян висловились на підтримку пункту про європейську інтеграцію в конституції, а проти були 23,04% виборців або 54 249 громадян.
 
Загалом свої голоси на референдумі віддали 1 488 874 громадян. Поставлене запитання звучало так: "Ви підтримуєте внесення змін до конституції для приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?".
 
Референдум у Молдові проходив разом із першим туром президентських виборів, де чинна глава держави Мая Санду перемогла, однак наступний президент буде визначений у другому турі.

 

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