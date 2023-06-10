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ПОЛІТИКА

Молдова направить до України допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС

10 червня 2023, 14:28
Молдова направить до України допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС
Фото: ria.ru
Зокрема, країна надасть обладнання, необхідне для полегшення наслідків затоплення.

Молдова направить Україні допомогу для ліквідації екологічних та гуманітарних наслідків підриву Каховської ГЕС — рішення ухвалила Національна комісія країни з надзвичайних ситуацій. 

Про це повідомляє NewsMaker.

До гуманітарної допомоги входять водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування, а також обладнання, необхідне для полегшення наслідків затоплення.

Обладнання передаватимуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів Молдови.

Країна передасть допомогу на суму 4,2 млн леїв.

Раніше повідомлялось, що уряд Франції терміново відправить Україні близько 10 тонн обладнання і гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

МолдовадополмогаКаховська ГЕС

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