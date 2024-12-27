Молдова назвала рф головною загрозою у стратегії оборони на наступне десятиліття

У документі зазначають, що НАТО за теперішніх геополітичних обставин "відіграє вирішальну роль у стримуванні агресії".

Парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де росію визначають як основний фактор загрози.

Про це повідомив Newsmaker

26 грудня парламент Молдови затвердив Національну стратегію оборони на 2024-2034 рік, обговорення супроводжувалося запеклими суперечками між керівною партією Маї Санду та опозицією.

Головними загрозами для нацбезпеки Молдови у документі вказують ті, що пов’язані з фактором росії – війну в Україні і ризики розширення війни на території сусідньої з Молдовою Одещини, гібридні атаки з боку росії, розташованих у невизнаному Придністров’ї російських військових та збройні формування "ПМР".

Ці загрози визначені як такі, що становлять екзистенційну загрозу для країни.

Для підвищення обороноздатності пропонується збільшення фінансування на оборонні витрати, збільшення кількості військових баз, вдосконалення військової освіти.