Молдова не акредитувала російських спостерігачів на місцевих виборах від ОБСЄ

У росії цим рішенням обурилися.

Молдова відмовила російським спостерігачам при ОБСЄ в отримані акредитації на місцевих виборах. Загалом, ЦВК акредитувала 401 міжнародного спостерігача, у складі міжнародних спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ немає жодного громадянина рф.



Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.

"Компетентні органи держави консультуються щодо списку призначених спостерігачів. У компетентних органів є право висловлювати думку щодо призначених спостерігачів. У цьому випадку Центральній виборчій комісії порекомендували утриматися від акредитації певних осіб", - пояснила голова відділу Центральної виборчої комісії (ЦВК) зі зв'язків із громадськістю Родіка Сирбу.



Загалом, кількість спостерігачів, яким відмовили в акредитації, незначна, додала вона.