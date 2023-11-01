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Молдова не акредитувала російських спостерігачів на місцевих виборах від ОБСЄ

01 листопада 2023, 10:52
Молдова не акредитувала російських спостерігачів на місцевих виборах від ОБСЄ
Фото: ria.ru
У росії цим рішенням обурилися.

Молдова відмовила російським спостерігачам при ОБСЄ в отримані акредитації на місцевих виборах. Загалом, ЦВК акредитувала 401 міжнародного спостерігача, у складі міжнародних спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ немає жодного громадянина рф.

Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.

"Компетентні органи держави консультуються щодо списку призначених спостерігачів. У компетентних органів є право висловлювати думку щодо призначених спостерігачів. У цьому випадку Центральній виборчій комісії порекомендували утриматися від акредитації певних осіб", - пояснила голова відділу Центральної виборчої комісії (ЦВК) зі зв'язків із громадськістю Родіка Сирбу.

Загалом, кількість спостерігачів, яким відмовили в акредитації, незначна, додала вона.

вибориМолдовавійна в Україніакредитаціяросія окупанти

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