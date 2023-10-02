Молдова не купуватиме дорогий російський газ

На європейському ринку ціни нижчі, ніж у "Газпрому".

Молдова більше не купуватиме російського газу.



Про це міністр енергетики Молови Віктор Парліков, повідомляє Anadolu Ajansı.

"Ми більше не закуповуватимемо природний газ у "Газпрому" для території, контрольованої конституційною владою", - сказав він на Євроатлантичному форумі стійкості.



За словами міністра, республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

"Більш того, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з "Газпромом"", - додав Парліков.

Раніше в російському "Газпромі" заявили, що борг "Молдовагазу" за поставлений газ нібито становить 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів - 709 млн доларів.