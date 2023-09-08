Молдова не визнає російські псевдовибори в Україні – заява МЗС

У МЗС наголосили, що Молдова твердо підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Молдова засуджує проведення росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідну заяву оприлюднило МЗС Молдови.

"Спроба росії надати легітимність силовій окупації територій суверенної держави Україна є незаконною та повністю суперечить нормам міжнародного права та міжнародним договорам, учасницею яких є сама росія. Проводячи так звані вибори, росія прямо суперечить Статуту ООН та Гельсінському заключному акту, а також свідомо порушує принципи суверенітету та територіальної цілісності України", — заявили у молдовському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, російська федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.