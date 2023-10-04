Молдова обмежила імпорт зерна

Відтепер імпорт пшениці, кукурудзи та соняшника підлягає ліцензуванню на період дії надзвичайного стану.

Молдова обмежила імпорт сільськогосподарської продукції — запровадила ліцензування.

Про це 4 жовтня оголосив міністр сільського господарства Володимир Боля, цитує місцеве видання NewsMaker.

Відтепер імпорт пшениці, кукурудзи та соняшника підлягає ліцензуванню на період дії надзвичайного стану, це зробили для стабілізації цін на внутрішньому ринку.

"Ліцензування дозволить стабілізувати ціни на зерно і захистити місцевих виробників. Так нам вдасться встановити суворіший контроль за якістю продукції, що імпортується", — сказав міністр.

Видаватиме ліцензії Міністерство сільського господарство. Подати запит на отримання ліценції зможуть фізичні та юридичні особи, які виробляють рослинні олії та жири, борошномельну продукцію і корми для тварин.

15 вересня Євросоюз скасував обмеження на імпорт українського зерна. Польща, Словаччина та Угорщина не погодились із цим рішенням і продовжили заборону на імпорт української сільгосппродукції (Молдова обмеження на імпорт зерна не запроваджувала). Через це Україна готує позов в арбітраж Світової організації торгівлі.

19 вересня Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту, а премʼєр Денис Шмигаль запропонував Польщі та Угорщині компроміс.

21 вересня міністр аграрної політики України домовився з польським колегою знайти рішення щодо імпорту зерна, яке враховує інтереси обох країн. Зі Словаччиною українська сторона того ж дня домовилася про систему торгівлі зерном.