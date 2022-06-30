ПОЛІТИКА НОВИНИМолдова підписала з ЄС угоду про лібералізацію вантажних перевезень, відому також як "транспортний безвіз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молдова одночасно з Україною підписала "транспортний безвіз" з ЄС
Цей коридор солідарності покладе край усім проблемам, які виникли у нас за місяці війни (в Україні)
Фото: cotidianul.ro
Про це повідомляє Newsmaker, наводячи заяву міністра інфраструктури Андрея Спину.
Згідно з угодою, для двосторонніх і транзитних перевезень молдовські перевізники більше не повинні будуть отримувати дозволи.
"Цей коридор солідарності покладе край усім проблемам, які виникли у нас за місяці війни (в Україні)", - зазначив міністр, додавши, що це наочно демонструє рух Молдови у бік Європи.
Досі перевезення здійснювалися на основі дозволів, а їхнє отримання регламентувалося квотами. Молдовським перевізникам вантажів часто не вистачало дозволів.
29 червня "транспортний безвіз" з ЄС підписала також Україна.
Єврокомісія запропонувала на рік скасувати для Молдови мита і квоти на імпорт до ЄС семи видів фруктів та овочів, на які ще діють тарифні квоти - щоб підтримати її економіку на тлі наслідків від війни РФ проти України. Для України усі мита й квоти скасували ще у травні.
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