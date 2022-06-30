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Молдова одночасно з Україною підписала "транспортний безвіз" з ЄС

Цей коридор солідарності покладе край усім проблемам, які виникли у нас за місяці війни (в Україні)
Молдова підписала з ЄС угоду про лібералізацію вантажних перевезень, відому також як "транспортний безвіз".
Молдова одночасно з Україною підписала "транспортний безвіз" з ЄС Фото: cotidianul.ro
Про це повідомляє Newsmaker, наводячи заяву міністра інфраструктури Андрея Спину.
 
Згідно з угодою, для двосторонніх і транзитних перевезень молдовські перевізники більше не повинні будуть отримувати дозволи. 
 
"Цей коридор солідарності покладе край усім проблемам, які виникли у нас за місяці війни (в Україні)", - зазначив міністр, додавши, що це наочно демонструє рух Молдови у бік Європи. 
 
Досі перевезення здійснювалися на основі дозволів, а їхнє отримання регламентувалося квотами. Молдовським перевізникам вантажів часто не вистачало дозволів.
 
29 червня "транспортний безвіз" з ЄС підписала також Україна. 
 
Єврокомісія запропонувала на рік скасувати для Молдови мита і квоти на імпорт до ЄС семи видів фруктів та овочів, на які ще діють тарифні квоти - щоб підтримати її економіку на тлі наслідків від війни РФ проти України. Для України усі мита й квоти скасували ще у травні.
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30 06 2022 12:51
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