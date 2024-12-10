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Молдова отримає від ЄС обладнання для перехоплення безпілотників

10 грудня 2024, 14:07
Молдова отримає від ЄС обладнання для перехоплення безпілотників
Фото: ria.ru
У країні очікують, що це станеться вже наступного року.
Голова делегації ЄС у Молдові Яніс Мажейкс в ефірі на Radio Moldova повідомив, що Євросоюз надасть Молдові пристрої для перехоплення дронів.
 
Про це повідомляє NewsMaker. 
 
За розрахунками дипломата, це станеться вже 2025 року.
 
Мажейкс зазначив, що Брюссель уже схвалив постачання Молдові обладнання, але для його постачання знадобиться час. 
 
"Обладнання допоможе запобігти ситуації, коли іноземні безпілотники потрапляють на територію Молдови", – наголосив Мажейкс.
 
Як відомо, російські безпілотники неодноразово потрапляти на територію Молдови за час великої війни між росією та Україною.
Молдовадронивійна в Україніросія окупанти

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