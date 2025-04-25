Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Молдова отримає від Євросоюзу 20 мільйонів євро на посилення ППО

25 квітня 2025, 09:35
Молдова отримає від Євросоюзу 20 мільйонів євро на посилення ППО
Фото: ria.ru
Це вже сьомий пакет підтримки збройних сил республіки
Європейська рада погодила виділення нового, вже сьомого пакету допомоги з Європейського фонду миру для Республіки Молдова. 20 мільйонів євро буде спрямовано на модернізацію в країні систем протиповітряної оборони.
 
Про це йдеться на сайті Європейської ради.
 
Гроші підуть на пускові установки та ракети малого радіусу дії. Під час російських масованих атак на Україну ударні безпілотники та крилаті ракети неодноразово порушували повітряний простір Молдови, але засобів для боротьби з ними армія країни фактично не має. 
 
Попередній пакет у розмірі 40 мільйонів євро ЄС надав Молдові для підвищення мобільності піхоти та вдосконалення управління протиповітряним захистом. Загалом з 2021 року Євросоюз у межах програми фонду миру підсилив молдовську армію на суму у 200 мільйонів в єдиній валюті.
 
Мета допомоги - досягнення збройними силами Молдови європейських стандартів та готовність армії до захисту критичної інфраструктури. ЄС прагне посилити країну "на тлі російських дій із дестабілізації". Євросоюз наголошує на своїй ролі як першого партнера республіки з безпеки.
Молдовавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса.
Політика
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 12:29
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Політика
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 08:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється