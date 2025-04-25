Молдова отримає від Євросоюзу 20 мільйонів євро на посилення ППО

Це вже сьомий пакет підтримки збройних сил республіки

Європейська рада погодила виділення нового, вже сьомого пакету допомоги з Європейського фонду миру для Республіки Молдова. 20 мільйонів євро буде спрямовано на модернізацію в країні систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Гроші підуть на пускові установки та ракети малого радіусу дії. Під час російських масованих атак на Україну ударні безпілотники та крилаті ракети неодноразово порушували повітряний простір Молдови, але засобів для боротьби з ними армія країни фактично не має.

Попередній пакет у розмірі 40 мільйонів євро ЄС надав Молдові для підвищення мобільності піхоти та вдосконалення управління протиповітряним захистом. Загалом з 2021 року Євросоюз у межах програми фонду миру підсилив молдовську армію на суму у 200 мільйонів в єдиній валюті.

Мета допомоги - досягнення збройними силами Молдови європейських стандартів та готовність армії до захисту критичної інфраструктури. ЄС прагне посилити країну "на тлі російських дій із дестабілізації". Євросоюз наголошує на своїй ролі як першого партнера республіки з безпеки.