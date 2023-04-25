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Молдова отримала від Німеччини партію БРТ Piranha

25 квітня 2023, 18:13
Молдова отримала від Німеччини партію БРТ Piranha
Фото: ria.ru
Перші підрозділи прибули до Молдови 10 січня 2023 року. Інші мають надійти до Національної армії Молдови упродовж року.

У вівторок, 25 квітня, до Республіки Молдова надійшла партія бронетранспортерів Piranha, які країні зобов’язалася передати Німеччина.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

"Це частина партії 19 військових автомобілів, подарованих урядом Федеративної Республіки Німеччина на початку цього року", - йдеться у повідомленні.

Piranha – сімейство багатоцільових колісних бронемашин розроблене швейцарською фірмою Mowag, яка з 2010 року належить General Dynamics.

Бронемашини MOWAG Piranha стоять на озброєнні армій понад 20 держав і виробляються за ліцензією низкою закордонних компаній. Загальна кількість випущених та включених до списку замовлень машин складає понад 10 700 штук.

 
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