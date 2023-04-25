Молдова отримала від Німеччини партію БРТ Piranha
У вівторок, 25 квітня, до Республіки Молдова надійшла партія бронетранспортерів Piranha, які країні зобов’язалася передати Німеччина.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни.
"Це частина партії 19 військових автомобілів, подарованих урядом Федеративної Республіки Німеччина на початку цього року", - йдеться у повідомленні.
Piranha – сімейство багатоцільових колісних бронемашин розроблене швейцарською фірмою Mowag, яка з 2010 року належить General Dynamics.
Бронемашини MOWAG Piranha стоять на озброєнні армій понад 20 держав і виробляються за ліцензією низкою закордонних компаній. Загальна кількість випущених та включених до списку замовлень машин складає понад 10 700 штук.