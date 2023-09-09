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ПОЛІТИКА

Молдова передала Україні нову партію допомоги

09 вересня 2023, 21:54
Молдова передала Україні нову партію допомоги
Фото: ria.ru
Цього разу Кишинів передав Києву обладнання для ремонту електромереж.

Молдова вирішила передати Україні черговий пакет гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Зазначається, що вартість допомоги становить 1,2 млн леїв (близько 67 тисяч доларів). 

Допомога включає в себе електрообладнання, зокрема кабелі, світильники, трансформатори струму, затискачі різних типів, ізолятори та інше обладнання, необхідне для процесу електропостачання на території України.

"Республіка Молдова солідарна з Україною і пропонує свою незмінну підтримку і допомогу українському народу", - ідеться в повідомленні. 

Модова не вперше передає Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, Кишинів передавав допомогу для ліквідації наслідків підриву військами рф Каховської ГЕС.

Молдовадопомогавійна в Україні

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