Молдова передала Україні нову партію допомоги

Цього разу Кишинів передав Києву обладнання для ремонту електромереж.

Молдова вирішила передати Україні черговий пакет гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Зазначається, що вартість допомоги становить 1,2 млн леїв (близько 67 тисяч доларів).

Допомога включає в себе електрообладнання, зокрема кабелі, світильники, трансформатори струму, затискачі різних типів, ізолятори та інше обладнання, необхідне для процесу електропостачання на території України.

"Республіка Молдова солідарна з Україною і пропонує свою незмінну підтримку і допомогу українському народу", - ідеться в повідомленні.

Модова не вперше передає Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, Кишинів передавав допомогу для ліквідації наслідків підриву військами рф Каховської ГЕС.