Молдова передала Україні нову партію допомоги
Молдова вирішила передати Україні черговий пакет гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Молдови.
Зазначається, що вартість допомоги становить 1,2 млн леїв (близько 67 тисяч доларів).
Допомога включає в себе електрообладнання, зокрема кабелі, світильники, трансформатори струму, затискачі різних типів, ізолятори та інше обладнання, необхідне для процесу електропостачання на території України.
"Республіка Молдова солідарна з Україною і пропонує свою незмінну підтримку і допомогу українському народу", - ідеться в повідомленні.
Модова не вперше передає Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, Кишинів передавав допомогу для ліквідації наслідків підриву військами рф Каховської ГЕС.