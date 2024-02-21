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Молдова передасть Україні нову партію гуманітарної допомоги

21 лютого 2024, 13:35
Молдова передасть Україні нову партію гуманітарної допомоги
Фото: ria.ru
Гуманітарна допомога буде доставлена в Україну командами Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій.

Молдова надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги, першу у 2024 році. Вартість допомоги у вигляді матеріальних цінностей та іншого обладнання становить 4,9 мільйона леїв (понад 250 тисяч євро).

Про це повідомляє Vocea Basarabiei.

Серед товарів, які будуть передані, 19 електростанцій, обладнання для переливання крові, близько 80 тисяч захисних масок, дезінфікуючі засоби для рук і понад 50 тисяч свинячих і рибних консервів.

Гуманітарна допомога буде доставлена в Україну командами Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій. На транспортні витрати буде виділено трохи більше 100 тисяч леїв (понад 5 тисяч євро).

Міністерство фінансів спільно з Міністерством внутрішніх справ, через Митну службу та Прикордонну поліцію, забезпечать оперативне виконання формальностей з перетину кордону для товарів, що перевозяться.

Торік Молдова відправила три партії гуманітарної допомоги - у лютому, квітні та вересні - переважно для потреб української армії.

Крім того, у червні 2023 року Молдова відправила вісім вантажівок гуманітарної допомоги на суму 200 тисяч євро для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків, спричинених руйнуванням греблі Нової Каховки.

 

війна в Україніросія окупантиМолдовагуманітарна допомога

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