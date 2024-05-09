Молдова підтвердила участь у Саміті миру – Зеленський
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна візьме участь у глобальному Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що провів із очільницею Молдови телефонну розмову, щоб привітати її з Днем Європи.
"Обговорили питання, пов’язані з нашою інтеграцією до ЄС. Європа – наш спільний дім. Його безпека залежить від справедливого миру в Україні. Інавгураційний Саміт миру, що відбудеться в червні здатен прокласти шлях до такого миру. Тому я також вдячний Маї Санду за підтвердження участі в заході", – написав Зеленський.
Нагадаємо, що 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.