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ПОЛІТИКА

Молдова починає імпорт скрапленого газу зі США як альтернативу російському газу

01 квітня 2024, 16:31
Молдова починає імпорт скрапленого газу зі США як альтернативу російському газу
Фото: ria.ru
1 і 2 квітня Молдова отримає з грецького порту Александруполіс по 14 тис. МВт/год природного газу на день.

Молдовська енергетична компанія Energocom повідомила 1 квітня, що імпортує зі США перший тестовий обсяг скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє Newsmaker.

Як розповів глава Energocom Віктор Бринзар, 1 і 2 квітня Молдова отримає з грецького порту Александруполіс по 14 тис. МВт/год природного газу на день. "Це еквівалентно 2,6 млн кубометрів газу за конкурентоспроможною ціною. Ми повідомимо громадянам, якщо домовимося продовжити цю співпрацю", – запевнив він.

При цьому Бринзар наголосив, що транспортування СПГ – хороша альтернатива російському газу.

"Газ зріджують за низьких температур, його транспортують морем і потім регазифікують. Диверсифікація джерел газу допоможе подальшому зміцненню енергетичної безпеки Молдови", – сказав глава Energocom, нагадавши, що контракт на транзит російського газу через Україну спливає наприкінці 2024 року, а українська влада раніше заявила, що не вестиме переговори про його продовження.

Минулого року грецька компанія DEPA виграла кілька державних тендерів на поставку газу в Молдову, як для поточного споживання, так і для зберігання в сховищах. 30 листопада минулого року Energocom і DEPA підписали Меморандум про взаєморозуміння, в якому висловили готовність активізувати співробітництво в галузі поставок природного газу, зокрема скрапленого.

СШАМолдоваСПГ

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