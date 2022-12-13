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ПОЛІТИКА

Молдова подасть до суду на "Газпромом" через невиконання контракту

13 грудня 2022, 21:30
Молдова подасть до суду на
Фото: cotidianul.ro
Віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину заявив, що країна судитиметься із російським "Газпромом" за невиконання контракту, підписаного з Moldovagaz

Віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину заявив, що країна судитиметься із російським "Газпромом" за невиконання контракту, підписаного з Moldovagaz.

"Енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена "Газпромом"- кремлем. І я хочу, щоб мене почули, коли я це говорю. Якби цей концерн сьогодні виконував свої контрактні зобов'язання з Молдовою, енергетична криза зникла б, і всі були б забезпечені газом та енергією", –  заявив молдовський віце-прем’єр в інтерв’ю DW.

"Те, що ми змушені купувати газ і електроенергію на ринку – це вина "Газпрому", і наші юристи вже відпрацьовують деталі, щоб подати на російський концерн до суду за невиконання контракту. І ми також будемо просити відшкодування заставних збитків, тому що через них ми змушені були перерозподіляти гроші з інших сегментів, брати кредити", – додав він.

Спингу нагадав, що молдовська компанія Moldovagaz підписала з "Газпромом" контракт, і той не вимагав його розірвати чи змінити умови, аби зменшити обсягти постачання газую

"Вони просто ігнорують свої зобов'язання. І вони за це заплатять", - підсумував віце-прем’єр.


газМолдоваГазпромРФсуд

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