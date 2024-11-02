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ПОЛІТИКА

Молдова попереджає про можливе втручання росії у вибори за кордоном

02 листопада 2024, 16:28
Молдова попереджає про можливе втручання росії у вибори за кордоном
Фото: ria.ru
"Підривна діяльність" москви може включати фейкові погрози про замінування.

Кишинів попередив, що росія може вдатися до “підривної діяльності” проти закордонних виборчих дільниць під час другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться в неділю, 3 листопада.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з документами, отриманими Welt am Sonntag, Молдова направила Берліну листа з повідомленням про те, що спецслужби попередили уряд у Кишиневі про “підривну діяльність” росії, яка може включати фейкові погрози про замінування виборчих дільниць.

Спроби підірвати другий тур голосування також можуть стосуватися закордонних виборчих дільниць Молдови у Франції, Іспанії, Італії, Великій Британії, США та Канаді.

"Мета - зірвати виборчий процес", - йдеться в листі.

Другий тур виборів у Молдові вирішить, чи залишиться чинний президент Мая Санду при владі. У першому турі голосування два тижні тому Санду здобула 42% підтримки, випередивши кандидата, підтримуваного проросійською партією, Александра Стояногло, який отримав 26%.

Повідомлення про маніпуляції з боку росії лунали й під час першого туру виборів. Тоді, паралельно з голосуванням у Молдові проходив референдум щодо вступу в ЄС. Уряд Молдови вважає, що втручання кремля вплинуло на результат: вступ до ЄС підтримали лише 50,35% учасників, попри те, що попередні опитування показували значно ширшу підтримку членства в Євросоюзі. Конституційний суд Молдови затвердив результати.

вибориМолдоваросія загроза

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