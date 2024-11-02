Молдова попереджає про можливе втручання росії у вибори за кордоном
Кишинів попередив, що росія може вдатися до “підривної діяльності” проти закордонних виборчих дільниць під час другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться в неділю, 3 листопада.
Про це повідомляє Politico.
Згідно з документами, отриманими Welt am Sonntag, Молдова направила Берліну листа з повідомленням про те, що спецслужби попередили уряд у Кишиневі про “підривну діяльність” росії, яка може включати фейкові погрози про замінування виборчих дільниць.
Спроби підірвати другий тур голосування також можуть стосуватися закордонних виборчих дільниць Молдови у Франції, Іспанії, Італії, Великій Британії, США та Канаді.
"Мета - зірвати виборчий процес", - йдеться в листі.
Другий тур виборів у Молдові вирішить, чи залишиться чинний президент Мая Санду при владі. У першому турі голосування два тижні тому Санду здобула 42% підтримки, випередивши кандидата, підтримуваного проросійською партією, Александра Стояногло, який отримав 26%.
Повідомлення про маніпуляції з боку росії лунали й під час першого туру виборів. Тоді, паралельно з голосуванням у Молдові проходив референдум щодо вступу в ЄС. Уряд Молдови вважає, що втручання кремля вплинуло на результат: вступ до ЄС підтримали лише 50,35% учасників, попри те, що попередні опитування показували значно ширшу підтримку членства в Євросоюзі. Конституційний суд Молдови затвердив результати.