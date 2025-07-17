Молдова посилює ППО через обстріли рф

Проте, з міркувань безпеки та конфіденційності, відомство не повідомило жодних подробиць про ці заходи.

Міністерство оборони Молдови заявило, що "вжило необхідних заходів зміцнення можливостей протиповітряної оборони країни", зважаючи на неодноразові порушення повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє Newsmaker.

Як повідомили у міністерстві 17 липня, протягом останніх трьох років було зареєстровано кілька випадків порушення повітряного простору Молдови ракетами та безпілотниками, запущеними з території росії.

"Це напряму загрожувало безпеці наших громадян", – зазначили у відомстві.

У цьому контексті Міністерство оборони Молдови заявило про вжиття заходів для зміцнення ППО, зокрема за підтримки зовнішніх партнерів.

"Більш детальну інформацію ми не можемо повідомити. Але запевняємо, що всі ці зусилля спрямовані на підвищення рівня безпеки населення та захист національного повітряного простору", – заявили у міністерстві.

Видання Agora, посилаючись на дані Реєстру звичайних озброєнь ООН, повідомило про значні поставки озброєння до Молдови. Згідно зі звітом Польщі за 2024 рік, Молдова повинна була отримати 44 переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Piorun. У звіті не уточнюється, чи йдеться про стартові комплекси, ракети, чи і те, і інше.

За даними польської компанії MESKO, виробника Piorun, ця система призначена для боротьби з вертольотами, літаками, безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами. Ракета оснащена підривником з датчиком наближення, що дозволяє їй вражати ціль навіть у разі дуже близького прольоту.