Молдова повністю відмовилась від російського газу
Причиною відмови став початок повномасштабної війни в Україні.
Таку заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.
Про це повідомляє The Guardian.
"Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, надходила з росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу чи електроенергії з росії", — заявив молдавський прем'єр-міністр.
"Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - додав він.