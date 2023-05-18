Молдова повністю відмовилась від російського газу

Країна Молдова не використовує російський природний газ та електроенергію після того, як припинила свою залежність.

Причиною відмови став початок повномасштабної війни в Україні.

Таку заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.

Про це повідомляє The Guardian.

"Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, надходила з росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу чи електроенергії з росії", — заявив молдавський прем'єр-міністр.

"Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - додав він.

Раніше Молдова заявила,що вийде з асамблеї СНД.