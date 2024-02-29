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Молдова продовжила на рік тимчасовий захист біженців із України

29 лютого 2024, 14:07
Молдова продовжила на рік тимчасовий захист біженців із України
Фото: ria.ru
Влада країни продовжила українцям право притулку до 1 березня 2025 року.

Уряд Молдови продовжив ще на рік тимчасовий захист біженців із України. Таким чином, українці зможуть перебувати у країні до 1 березня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні уряду Молдови.

Українці з тимчасовим захистом матимуть право працювати на території Республіки Молдова і не потребуватимуть для цього отримання права на тимчасове проживання. Але для цього вони повинні зареєструватись у місцевому територіальному підрозділі Національного агентства зайнятості.

Заяву на отримання тимчасового захисту на рік можуть подати до 1 березня 2024 року українці, які вже перебувають у країні, а також громадяни України, які прибудуть у Молдову після цієї дати. 

Зараз на території Молдови перебуває понад 116 тисяч переселенців з України. 

Майже 39 тисяч пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, понад 30 тисяч осіб вже отримали документи, що посвідчують особу.

Молдовабіженцізахиствійна в Україніросія окупанти

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