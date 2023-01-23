Молдова проведе військові навчання на всіх полігонах країни

На всіх полігонах Національної армії в Молдові з 24 січня до 4 лютого пройдуть тактичні навчання, у яких візьме участь понад 400 військових.

Про це повідомило міністерство оборони, пише NewsMaker.

У міністерстві уточнили, що заплановані навчання відбудуться з використанням наявної у Національної армії військової техніки. Для навчань використають усі полігони військових гарнізонів у країні.

"Мета навчань – оцінити можливості та практичні навички всіх військовослужбовців. І строковиків, і контрактників", – зазначили у відомстві.

Згідно зі сценарієм міністерства, військові повинні будуть виконувати різні завдання з використанням військової техніки, надавати першу допомогу, а також відпрацювати дії в умовах хімічної атаки.

Водночас у міністерстві наголосили, що проводять навчання відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік, і вони не пов'язані із ситуацією в регіоні та війною в Україні.

"Під час навчань колони військових машин переміщатимуться національними дорогами від полігону до полігону в центральних, північних і південних районах країни. У зв'язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань і переміщення військової техніки", – попередили в оборонному відомстві.

Раніше повідомлялось, що за словами молдовської президентки Маї Санду, в уряді на тлі повномасштабної війни в Україні обговорюють можливість відійти від нейтрального статусу та вступити до НАТО