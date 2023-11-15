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Молдова приєдналася до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти росії

15 листопада 2023, 18:12
Молдова приєдналася до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти росії
Фото: з відкритих джерел
Країна приєдналася до чотирьох пакетів санкцій, які ввів Євросоюз проти росії і які були спрямовані проти громадян і юросіб.

Про це повідомляє Newsmaker.md.

Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що за останні півтора року Молдова приєдналася до пакетів санкцій, спрямованих проти кількох держав, зокрема росії. Він додав, що всі рішення щодо приєднання до санкцій "проходять аналіз".

"Є ще деякі пакети санкцій, які аналізують з точки зору економічного впливу на Молдову. Очевидно, що наша мета - зберегти стабільність і безпеку нашої країни. Є шість пакетів санкцій, які зачіпають громадян або юридичних осіб з російської Федерації. На цьому етапі Молдова приєдналася до чотирьох із них", - додав молдавський міністр. 

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому минулого року Євросоюз запровадив кілька пакетів санкцій проти росії, куди увійшли заборони і обмеження на імпорт або експорт товарів. 

Загалом під санкції ЄС потрапили 1800 російських фізичних і юридичних осіб.

Ми також писали, що стало відомо, які обмеження можуть увійти до 12-го пакету санкцій ЄС проти росії.

 

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