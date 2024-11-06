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Молдова різко відреагувала на заяви кремля про "нечесні вибори"

06 листопада 2024, 15:55
Молдова різко відреагувала на заяви кремля про
Фото: з вільних джерел
МЗС Молдови звинувачує кремль у спробі маніпулювати громадською думкою

МЗС Молдови розцінює заяву кремля про те, що Майя Санду не перемогла на виборах президента, оскільки всередині країни більшість виборців підтримали її конкурента, як продовження зловмисного втручання у внутрішні справи Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема, МЗС Молдови відреагувало на заяву речника глави рф Дмитра Пєскова. російський чиновник не сказав прямо, чи росія визнає результати виборів у Молдові, але зазначив, що, на його думку, Майя Санду "не є президентом Молдови", оскільки всередині країни "більшість виборців підтримали Олександра Стояногло".
 
У зовнішньополітичному відомстві Молдови відкинули заяву Пєскова, наголосивши, що вибори "відповідали всім національним та міжнародним стандартам, що підтверджується попередніми звітами міжнародних місій спостерігачів за виборами".
 
"У цих же звітах вітається стійкість Молдови перед безпрецедентним втручанням у її демократичні процеси за участю ворожих сил за межами країни", – додали в міністерстві.
 
У МЗС Молдови підкреслили, що відкидають "необґрунтовану критику представників російської влади", звинувативши Кремль у спробі маніпулювати громадською думкою.
 
"Ці незграбні спроби поставити під сумнів легітимність виборів — лише продовження зловмисного втручання у наші внутрішні справи. Це неприйнятно, особливо з боку держави, визнаної антиприкладом демократії. Коментатори з-поміж російської влади не заслуговують на довіру, критикуючи демократичні процеси, про які вони мають лише теоретичне уявлення. Тим не менш, ми бажаємо російським громадянам, щоб вони користувалися всіма основними правами та свободами, якими користуються громадяни Молдови", – заявили в МЗС Молдови.
 
Речник уряду Молдови Даніел Воде приніс дзеркало на конференцію для преси, яка відбулася після засідання кабінету міністрів 6 листопада. Коментуючи реакцію кремля на результати виборів президента в Молдові, Воде запропонував російській владі подивитися на себе у дзеркало.
 
"У чужому оці смітинку бачите, а у своєму – колоди не помічаєте. Але ми вже звикли до того, що ваше криве дзеркало спотворює правду. Тож на себе подивіться, а потім інших судіть", – сказав Воде. 

 

війна в Україніросія окупантиСандуМодова

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