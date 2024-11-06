Молдова різко відреагувала на заяви кремля про "нечесні вибори"

МЗС Молдови звинувачує кремль у спробі маніпулювати громадською думкою

МЗС Молдови розцінює заяву кремля про те, що Майя Санду не перемогла на виборах президента, оскільки всередині країни більшість виборців підтримали її конкурента, як продовження зловмисного втручання у внутрішні справи Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема, МЗС Молдови відреагувало на заяву речника глави рф Дмитра Пєскова. російський чиновник не сказав прямо, чи росія визнає результати виборів у Молдові, але зазначив, що, на його думку, Майя Санду "не є президентом Молдови", оскільки всередині країни "більшість виборців підтримали Олександра Стояногло".

У зовнішньополітичному відомстві Молдови відкинули заяву Пєскова, наголосивши, що вибори "відповідали всім національним та міжнародним стандартам, що підтверджується попередніми звітами міжнародних місій спостерігачів за виборами".

"У цих же звітах вітається стійкість Молдови перед безпрецедентним втручанням у її демократичні процеси за участю ворожих сил за межами країни", – додали в міністерстві.