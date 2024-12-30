Молдова розпочала підготовку до націоналізації "Молдовагазу", частка якого належить "Газпрому"

50% акцій "Молдовагаз" належать російському "Газпрому".

Уряд Молдови отримав розпорядження від прем'єр-міністра країни Доріна Речана розпочати підготовку до можливої націоналізації газової компанії "Молдовагаз", незважаючи на те, що 50% акцій цієї компанії належать російському "Газпрому".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи на засіданні уряду, Речан доручив міністру юстиції підготувати законодавчі зміни, які б дозволили провести націоналізацію.

"Ми маємо діяти у стратегічних секторах. До речі, ці об'єкти у нас теж колись відібрали... І ми маємо повернути їх у державну власність", — цитує агентство Речана.

Прем'єр при цьому говорив про структуру власності "Молдовагазу", яка змінилася у 2013 році.

Крім частки "Газпрому", близько 13% "Молдовагазу" належить проросійському анклаву Придністров'я, а 35,6% — уряду Молдови.

Однак для проведення націоналізації "Молдовагазу" буде потрібно схвалення парламенту.