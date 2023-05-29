Молдова створить державний центр протидії російській дезінформації

Президент Молдови Мая Санду запропонувала парламенту створити державне відомство для протидії дезінформації і пропаганді рф.

Про це повідомляє Newsmaker.

Національний центр боротьби із пропагандою " пропонують створити як орган "Патріот, який буде координувати та впроваджувати державу політику у сфері інформаційної безпеки і займатися стратегічною комунікацією для протидії дезінформації.

Санду заявила що подасть парламенту відповідну пропозицію.

В кінці травня текст проєкту опублікують для громадських консультацій і до кінця червня передадуть на розгляд парламенту.

"Щодня кремль та злочинні угруповання здійснюють гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб сіяти ненависть у Молдові, ослаблювати нашу взаємну довіру і довіру до держави. Оскільки Кремль не може дістатися до нас своїми танками, він спонсорує поширення брехні у ЗМІ та соцмережах, вкладаючи у це велетенські гроші, фінансує злочинні угруповання брудними грошима. Брехня, що транслюється на телеканалах та в інтернеті, стала найбільш небезпечною зброєю", – сказала Мая Санду.

Центр буде мати дві основні функції – виявляти поширювану дезінформацію, протидіяти цим кампаніям і повідомляти громадськості достовірну інформацію, а також працювати з іншими урядовими структурами для підвищення стійкості країни до дезінформації, додала молдавський президент.

Право на свободу слова є беззаперечною цінністю для демократичної країни, але свобода слова не має бути прикриттям для брехні та інтоксикації, констатує Санду.

"Ми не можемо дозволити їм розколоти нас і ослабити країну. Це залежить від нас, від усього суспільства. Тому що це і є їхній план – ослаблена країна з озлобленими людьми, які не заважають їм красти і залишати Молдову бідною і корумпованою", – підсумувала Мая Санду.