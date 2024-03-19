Молдова та Естонія висилають дипломатів росії через втручання у вибори

Вони оголосили їх персонами нон грата.

Молдова та Естонія висилають по одному співробітнику російських посольств.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив, що російського посла Олега Васнєцова викликали до відомства, де молдовська сторона висловила протест проти проведення росією президентських виборів у Придністровському регіоні, попри те, що Молдова цього не дозволяла.

"Дипломата оголосили персоною нон грата", — написав міністр.

Міністерство закордонних справ Естонії тим часом викликало тимчасового повіреного у справах російського посольства і вручило йому дипломатичну ноту про те, що він тепер персона нон грата, передає Postimees.

У МЗС Естонії наголосили, що скоординовані гібридні операції російських спецслужб проти безпеки Естонської Республіки повинні бути припинені.

"Естонія не має наміру терпіти дії росії, спрямовані проти нашої незалежності та суверенітету, і вважає за необхідне висловити це дуже чітко. Гібридні операції, які координує російська спецслужба проти безпеки Естонської Республіки, мають бути припинені", — заявив представник МЗС.