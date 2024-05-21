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ПОЛІТИКА

Молдова та ЄС підписали договір про безпекове партнерство

21 травня 2024, 16:17
Молдова та ЄС підписали договір про безпекове партнерство
Фото: ria.ru
Кишинів став першим, хто уклав подібну угоду.

Молдова  підписала з Європейським Союзом угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Про це  повідомив у Х верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Головний дипломат Євросоюзу зазначив, що Молдова стала першою країною, що уклала подібне партнерство із ЄС.

"Це дозволить спільно вирішувати спільні виклики безпеці, зробити нашу взаємодію більш ефективною та досліджувати нові сфери співпраці", - додав Боррель у своєму дописі. 

Угоду підписали 21 травня у Брюсселі, від імені ЄС Жозеп Боррель, а Молдову представив прем'єр-міністр країни Дорін Речан.

В грудні 2023 року Молдова отримала згоду від Європейської комісії на початок переговорів про вступ до ЄС і має намір завершити цей процес до 2030 року.

МолдоваЄвросоюзбезпека

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