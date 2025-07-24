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Молдова та Євросоюз узгодили розширення торгівлі

24 липня 2025, 20:47
Молдова та Євросоюз узгодили розширення торгівлі
Фото: ria.ru
Угода передбачає оновлення умов угоди про вільну торгівлю між двома сторонами.

Сьогодні Молдова та Європейський Союз досягли угоди щодо перегляду та оновлення умов торгівлі, що дозволить молдовським виробникам збільшити експорт сільськогосподарської продукції.

Про це повідомила Європейська комісія.

"Нове розширення доступу на ринок для молдавських товарів залежатиме від поступового приведення Молдови до стандартів ЄС, таких як вимоги щодо використання пестицидів", - заявили в Єврокомісії.

Згідно з домовленістю, оновлення положень Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Молдовою передбачає розширення доступу для молдавського сільськогосподарського експорту. Зокрема, для слив, винограду, яблук і вишні будуть збільшені квоти, а експорт виноградного соку, помідорів та часнику стане безмитним.

Молдова, в свою чергу, погодилася на поліпшення доступу для певних сільськогосподарських товарів з ЄС. Зокрема, будуть збільшені квоти на свинину та птицю, а також запроваджено нові тарифні квоти для замороженого м'яса без кісток, молока та масла.

Угода має бути закріплена в оновленому юридичному тексті Угоди про вільну торгівлю, який повинен бути затверджений окремо Молдовою та ЄС.

 

МолдоваЄвросоюз

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