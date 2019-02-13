Молдова відкликає з Росії свого посла
Інформацію про це підтвердив радник по зв'язках з пресою Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Александру Ройтман, повідомляє "Укрінформ".
Про причини відкликання посла буде повідомлено додатково.
Раніше Надзвичайного і Повноважного посола РФ у Молдові Олега Васнецова було викликано в Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту в зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян.
У ноті, зокрема, підкреслюється, що влада РФ відмовляється також повідомити місцезнаходження молдавських пілотів і надати інформацію про стан їхнього здоров'я.
МЗС Молдови заявив, що молдавська сторона залишає за собою право звернутися до міжнародних організацій у зв'язку з діями російської влади.
Посол Росії повідомив при цьому, що молдавські пілоти знаходяться під заступництвом однієї з неурядових організацій, а уряд РФ не залучено до цього процесу.
Напередодні делегації Молдови, що знаходиться в Москві для надання допомоги молдавським пілотам, було відмовлено в доступі до них.
Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Молдові набув чинності закон, який забороняє продаж та використання пластикових пакетів завтовшки 50 мікронів та більше.
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