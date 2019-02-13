Молдова відкликає з Росії свого посла

Влада РФ відмовляється також повідомити місцезнаходження молдавських пілотів і надати інформацію про стан їхнього здоров'я

Республіка Молдова відкликає свого посла у Російській Федерації Андрія Негуцу.

Інформацію про це підтвердив радник по зв'язках з пресою Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Александру Ройтман, повідомляє "Укрінформ".

Про причини відкликання посла буде повідомлено додатково.

Раніше Надзвичайного і Повноважного посола РФ у Молдові Олега Васнецова було викликано в Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту в зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян.

У ноті, зокрема, підкреслюється, що влада РФ відмовляється також повідомити місцезнаходження молдавських пілотів і надати інформацію про стан їхнього здоров'я.

МЗС Молдови заявив, що молдавська сторона залишає за собою право звернутися до міжнародних організацій у зв'язку з діями російської влади.

Посол Росії повідомив при цьому, що молдавські пілоти знаходяться під заступництвом однієї з неурядових організацій, а уряд РФ не залучено до цього процесу.

Напередодні делегації Молдови, що знаходиться в Москві для надання допомоги молдавським пілотам, було відмовлено в доступі до них.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Молдові набув чинності закон, який забороняє продаж та використання пластикових пакетів завтовшки 50 мікронів та більше.