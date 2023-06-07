Молдова вперше імпортувала скраплений газ із США та Франції

Про повну відмову від російського газу у Молдові заявили у травні.

У першому кварталі цього року Молдова вперше імпортувала скраплений газ зі США, Франції, Нігерії, Латвії.



Про це свідчать дані Національного агентства регулювання в енергетиці країни, пише Mold-street.com.

Основним постачальником скрапленого газу є Румунія, її частка становить 66,5%, що значно більше порівняно з першим кварталом 2022 року, коли частка становила 39,5%, а основним постачальником був Казахстан (41,6%).

Водночас у першому кварталі цього року Молдова вперше імпортувала скраплений газ із Франції (4,9%), Нігерії (5,5%), Латвії (4,8%) та США (3,6%).