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ПОЛІТИКА

Молдова встановлює рекорд за кількістю кандидатів на президентських виборах

25 вересня 2024, 21:57
Молдова встановлює рекорд за кількістю кандидатів на президентських виборах
Фото: з вільних джерел
Як зазначають журналісти, Санду лідирує в опитуваннях.

У Молдові для участі в президентських виборах наступного місяця схвалили 11 людей, це рекордна кількість кандидатів у президенти.

Про це повідомляє агентство Reuters

Як зазначають журналісти, Санду лідирує в опитуваннях проти інших десятьох претендентів, серед яких звільнений генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії та Ренато Усатий, який виступає за "хороші зв’язки" як із Заходом, так і з москвою.

За результатами опитування у Молдові, яке було проведено 23 вересня, Санду підтримують 25,8% громадян Молдови, Усатого — 12,7%, а Стояногло — 11,2%.

15 серпня повідомлялося, що у Молдові кандидати у президенти перед виборами у жовтні 2024 року вперше будуть складати тест на знання державної мови.

1 серпня в Молдові офіційно розпочалася президентська передвиборча кампанія. 7 серпня стало відомо, що молдавська Центральна виборча комісія відмовила проросійському блоку Побєда в реєстрації для участі у президентських виборах і референдумі.

вибориМолдова

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