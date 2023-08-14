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ПОЛІТИКА

Молдова ввела санкції проти Ірану за його допомогу армії рф

14 серпня 2023, 21:10
Молдова ввела санкції проти Ірану за його допомогу армії рф
Фото: ria.ru
Зазначається, що в ЄС привітали таке рішення Молдови.

Молдова ввела санкції проти Ірану, які раніше вже були накладені Європейським союзом. Причиною цього є допомога Тегераном армії рф.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ігор Захаров, повідомляє NewsMaker.

"Молдова приєднується майже до всіх санкцій ЄС", - сказав чиновник.

Країни-кандидати до ЄС Молдова, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, а також Ісландія та Ліхтенштейн що входять до Європейського економічного простору, приєднуються до санкцій ЄС проти Ірану.

Зазначається, що в ЄС привітали таке рішення Молдови. 

Санкції, запроваджені ЄС 20 липня, передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються під час розроблення та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 

Також санкції передбачають заборону на поїздки і заморожування активів, які можуть бути введені щодо осіб, відповідальних за іранську програму БПЛА, які підтримують її або беруть участь у ній.

рф активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Країни Заходу неодноразово заявляли, що москва домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, проте ті довгий час всіляко відкидали такі звинувачення.

ІрансанкціїМолдова

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