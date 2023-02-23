У Молдові цими днями починають процес денонсації угод у межах Співдружності Незалежних Держав.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску.

Передає молдовська NewsMaker.

“Починаємо денонсацію угод у рамках СНД. Наші держустанови проаналізували необхідність багатьох угод, підписаних у СНД, і цими днями починаємо процедуру виходу з кількох десятків угод. Ми доповнимо та опублікуємо цей список. Тільки за лінією МВС денонсуємо близько 20 угод”, — заявив Попеску.

Міністр pfzdsd, що вихід із цих угод пов'язаний з тим, що вони не актуальні чи не працюють, чи їх не застосовують, чи вони працюють проти інтересів Молдови.

Молдова приєднається до Європейського Союзу, і має абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Участь в інших об'єднаннях буде підпорядкована меті європейської інтеграції. Очевидно, що вихід із СНД чи розірвання цих угод, несумісних із нашими зобов'язаннями, продовжиться, сказав міністр.

Попеску зазначив, що Кишинів є учасником приблизно 330 угод Співдружності Незалежних Держав.