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Молдова виходить з десятків договорів у рамках СНД

23 лютого 2023, 12:46
Молдова виходить з десятків договорів у рамках СНД
У Молдові цими днями починають процес денонсації угод у межах Співдружності Незалежних Держав.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску. 

Передає молдовська NewsMaker.

Починаємо денонсацію угод у рамках СНД. Наші держустанови проаналізували необхідність багатьох угод, підписаних у СНД, і цими днями починаємо процедуру виходу з кількох десятків угод. Ми доповнимо та опублікуємо цей список. Тільки за лінією МВС денонсуємо близько 20 угод”, — заявив Попеску.

Міністр pfzdsd, що вихід із цих угод пов'язаний з тим, що вони не актуальні чи не працюють, чи їх не застосовують, чи вони працюють проти інтересів Молдови.

Молдова приєднається до Європейського Союзу, і має абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Участь в інших об'єднаннях буде підпорядкована меті європейської інтеграції. Очевидно, що вихід із СНД чи розірвання цих угод, несумісних із нашими зобов'язаннями, продовжиться, сказав міністр.

Попеску зазначив, що Кишинів є учасником приблизно 330 угод Співдружності Незалежних Держав.
СНДМолдова

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