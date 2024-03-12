Молдова викликає посла росії через виборчі дільниці

Замість одного, москва відкрила шість пунктів для голосування на виборах президента рф.

Міністерство закордонних справ Молдови заявило в понеділок, що викликає російського посла для пояснення, чому москва планує відкрити шість виборчих дільниць у Молдові на президентських виборах в росії цього тижня, замість однієї, як було домовлено.

Про це пише Reuters.

У міністерстві заявили, що посол росії Олєг Васнєцов має з'явитися до міністерства у вівторок.

Його попросять пояснити повідомлення ЗМІ про те, що у проросійському сепаратистському регіоні Придністров'я працюватимуть шість виборчих дільниць.

Це суперечить домовленості про відкриття єдиної виборчої дільниці в посольстві росії в Кишиневі.

росіяни голосуватимуть на президентських виборах 15-17 березня, на яких чинний президент владімір путін майже напевно переможе трьох суперників, жоден з яких не критикує його.

Проєвропейська президентка Молдови Майя Санду засудила вторгнення москви в Україну, звинуватила кремль у підготовці перевороту з метою її усунення і назвала росію найбільшою загрозою суверенітету своєї країни.

росія звинувачує Санду в просуванні антиросійських настроїв і відкидає її прагнення отримати членство в Європейському Союзі.

Оазу Нантой, член парламенту від партії ПАС Санду, заявив, що рішення про відкриття виборчих дільниць без узгодження є лише останньою з численних провокаційних дій росії.

"Це приклад провокаційних дій, які москва використовує, щоб звинуватити Молдову в русофобії, в порушенні прав людини російських громадян і в тому, що вона йде за сценарієм Києва", — сказав Нантой в інтерв'ю агентству Reuters.