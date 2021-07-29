Молдова викликала посла з Москви через секс-скандал у посольстві

МЗС відкликало посла Володимира Головатюка в Кишинів для проведення консультацій з приводу подальшої роботи дипмісії, а також для обговорення його поведінки

Посла Молдови в Росії Володимира Головатюка відкликали в республіку для проведення консультацій після появи інформацію про сексуальні домагання з його боку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише низка молдовських ЗМІ.

Володимира Головатюка призначили на посаду за часів президентства соціаліста Ігоря Додона.

"МЗС відкликало посла Володимира Головатюка в Кишинів для проведення консультацій з приводу подальшої роботи дипмісії, а також для обговорення його поведінки", - заявив виданню Newsmaker глава пресслужби зовнішньополітичного відомства Молдови Даніел Воде. У МЗС відзначили, що до з'ясування всіх обставин утримуються від коментарів з приводу інформації, що з'явилася в ЗМІ.

Трохи раніше в деяких ЗМІ та анонімних Telegram-каналах з'явилися звинувачення в сексуальних домаганнях посла до співробітниці посольства в РФ.

Інцидент нібито мав місце три тижні тому. Як стверджують джерела видання Deschide, посол Головатюк зателефонував співробітниці дипломатичного представництва і попросив її пройти до нього у резиденцію, що розташована на території посольства - нібито через те, що він мав сумніви щодо вибору одягу на певну подію. Після приходу жінки Володимир Головатюк вийшов зі свого кабінету оголеним і сексуально збудженим.

"Коли я зайшла, на ньому не було одягу. Він звернувся до мене із запитанням про те, як йому варто одягатися, а також спробував мене обійняти, питаючи, як же йому йти, якщо він у збудженому стані", - цитують покази постраждалої журналісти. Як стверджується, тільки завдяки швидкій реакції співробітниці вдалося втекти з обіймів дипломата.

Однак сам посол в коментарях для TV8 заявив, що не чув ні про який скандал.

"Я зараз у відпустці (...) Зараз в Кишиневі важливі події, парламент, уряд, а вчора мене відкликали з відпустки для консультацій про моє майбутнє, коли буде уряд. Відносно мене приймуть рішення", - сказав Головатюк.

Слід зазначити, що 16 грудня 2020 року уряд затвердив кандидатуру Головатюка на посаду посла Молдови в Росії після того як попереднього посла Молдови в Росії Андрея Негуцу відкликали з посади через скандал з контрабандою анаболіків.