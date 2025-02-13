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Молдова викликала російського посла через порушення повітряного простору дронами рф

13 лютого 2025, 12:53
Молдова викликала російського посла через порушення повітряного простору дронами рф
Фото: УНН
В ніч проти 13 лютого під час масованої атаки росії на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув
Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого викликало призначеного посла росії, щоб висловити протест проти порушення національного повітряного простору російськими безпілотниками та вимагати пояснень.
 
Про це NewsMaker із посиланням на заяву МЗС країни.
 
В ніч проти 13 лютого під час масованої атаки росії на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув. МЗС країни засудило це. 
 
Відомство терміново викликало призначеного посла росії в Молдові, щоб вимагати офіційних пояснень і висловити рішучий протест проти порушення національного повітряного простору.
 
Міністерство висловило глибоку стурбованість з приводу нічної атаки, засудивши порушення повітряного простору Молдови. 
 
"Ці інциденти становлять серйозну загрозу безпеці наших громадян, а також стабільності в регіоні. На щастя, ніхто не постраждав, але подібні порушення повітряного простору Молдови неприйнятні і миритися з цим не можна", – додали у МЗС Молдови.
 
Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала інциденти з російськими дронами, які залетіли на молдовську територію під час масованої атаки на Україну.
 
"Молдова ні на кого не нападала…у нас є нейтралітет, закріплений в Конституції. Республіка Молдова сприяла і робила все для миру. Проте російські безпілотники і бомби падають і вибухають в наших селах. І ми повинні визнати, що у нас немає можливостей захиститися від них", – підкреслила вона.

 

Молдовавійна в Україніросія окупанти

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