Молдова викликала російського посла через порушення повітряного простору дронами рф

В ніч проти 13 лютого під час масованої атаки росії на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув

Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого викликало призначеного посла росії, щоб висловити протест проти порушення національного повітряного простору російськими безпілотниками та вимагати пояснень.

Про це NewsMaker із посиланням на заяву МЗС країни.

В ніч проти 13 лютого під час масованої атаки росії на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув. МЗС країни засудило це.

Відомство терміново викликало призначеного посла росії в Молдові, щоб вимагати офіційних пояснень і висловити рішучий протест проти порушення національного повітряного простору.

Міністерство висловило глибоку стурбованість з приводу нічної атаки, засудивши порушення повітряного простору Молдови.

"Ці інциденти становлять серйозну загрозу безпеці наших громадян, а також стабільності в регіоні. На щастя, ніхто не постраждав, але подібні порушення повітряного простору Молдови неприйнятні і миритися з цим не можна", – додали у МЗС Молдови.