Молдова вимагатиме скорочення персоналу посольства росії

Молдова повідомить росії про рішення скоротити персонал диппредставництва.

Влада Молдови вимагатиме від москви скоротити персонал посольства рф в Кишиневі, аби досягти паритету в чисельності дипломатів обох країн.



Про це в ефірі телеканалу Exclusiv TV заявив депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) Адріан Кептонар.

Кептонар заявив, що Молдова вимагатиме скорочення російської місії в Кишиневі до такої кількості, яка забезпечить паритет із молдовським дипломатичним персоналом в москві, через втручання російської влади у внутрішні справи країни.



"Раніше були люди, ці вантажники, які щодня їздили до москви і приїжджали з 8000 доларів або євро готівкою. Тобто вся ця злочинна діяльність Шора фінансувалася з москви. москва очолює процес втручання в демократичні процеси Республіки Молдова", – заявив він.

За словами Кептонара, Молдова повідомить росії про рішення скоротити персонал диппредставництва, де буде вказаний термін, до якого дипломати мають виїхати з країни.

"Нехай це буде пристойний, справедливий термін, місяць, наприклад, протягом якого вони самі вирішують, хто виїжджає, а хто залишається. Після чого в конкретну дату, заздалегідь оголошену, рішення набуде чинності", – пояснив депутат.



Він, однак, не зміг назвати конкретних термінів, коли таке рішення буде ухвалене, але запевнив, що Міністерство закордонних справ Молдови вже над ним працює.

Зазначимо, що в посольстві росії в Молдові наразі працює близько 150 людей, серед них 40 дипломатів, стільки ж технічного персоналу, а решта – члени сімей. Натомість Молдова має лише шість дипломатів у москві.