Молдова за рік суттєво скоротила експорт до рф
За останній рік експорт молдовської продукції в російську федерацію впав практично на третину.
Про це розповів міністр економіки країни Думітру Алайба, повідомляє NewsMaker.
Водночас він зазначив, що на сьогодні Європейський Союз є найбільшим ринком для молдовських виробників.
2022 року Молдова експортувала до країн ЄС продукцію на суму понад $2,54 млрд, підкреслив міністр.
За даними Національного бюро статистики, Румунія посідає перше місце в списку країн-імпортерів молдовської продукції. Сусідня країна отримує 28,6% експортованої молдовської продукції.