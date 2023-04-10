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Молдова за рік суттєво скоротила експорт до рф

10 квітня 2023, 21:30
Молдова за рік суттєво скоротила експорт до рф
Фото: ria.ru
Молдовський експорт до росії скоротився на 31%.

За останній рік експорт молдовської продукції в російську федерацію впав практично на третину.

Про це розповів міністр економіки країни Думітру Алайба, повідомляє NewsMaker.

Водночас він зазначив, що на сьогодні Європейський Союз є найбільшим ринком для молдовських виробників.

2022 року Молдова експортувала до країн ЄС продукцію на суму понад $2,54 млрд, підкреслив міністр.

За оцінками Алайби, обсяг експорту за європейськими напрямками зріс на 32% порівняно із 2021 роком.

За даними Національного бюро статистики, Румунія посідає перше місце в списку країн-імпортерів молдовської продукції. Сусідня країна отримує 28,6% експортованої молдовської продукції.

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